Батуров Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1880
Отец: Батуров Михаил Васильевич
Мать: Варвара Максимовна
Бракосочетание
11.05.1901
Развод
11.05.1901
Рождение ребёнка
19.07.1904
Сын: Батуров Николай Федорович
Мать ребёнка: Серафима Стефановна
Дикое Поле, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1906
Мать ребёнка: Серафима Стефановна
Бетьки, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серафима Стефановна
Смерть
Неизвестно