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Батуров Федор Михайлович

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Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1880

Отец: Батуров Михаил Васильевич

Мать: Варвара Максимовна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.05.1901

Жена: Баскакова Варвара Платоновна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
11.05.1901

Жена: Баскакова Варвара Платоновна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1904

Сын: Батуров Николай Федорович

Мать ребёнка: Серафима Стефановна

Дикое Поле, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1906

Сын: Батуров Леонид Федорович

Мать ребёнка: Серафима Стефановна

Бетьки, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серафима Стефановна

Смерть
Неизвестно
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