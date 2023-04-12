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Куренков Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова (Куренкова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Куренкова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина (Куренкова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Куренкова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренкова Прасковья Ивановна

1 жена
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Куренков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Куренкова Прасковья Ивановна

Смерть
14.06.1919
убит

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