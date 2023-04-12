Куренков Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.06.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова (Куренкова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Куренкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина (Куренкова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Куренкова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Куренков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Куренкова Прасковья Ивановна
Смерть
14.06.1919
убит