Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
12.04.1809
Сын: Антип Иванов
Отец ребёнка: Иван Агапов
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Агапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Агапов
Смерть
Неизвестно