Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

1809 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1809

Сын: Антип Иванов

Отец ребёнка: Иван Агапов

Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Агапов

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Агапов

Смерть
Неизвестно
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