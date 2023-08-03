Масагутов Бадертдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масагутов Бадертдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масагутов Нурулла Бадертдинович

Мать ребёнка: Масагутова Минзада

Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: Игдисанова (Масагутова) Рхия Бадретдиновна

Мать ребёнка: Масагутова Минзада

Рождение ребёнка
1912

Сын: Масагутов Хамза Нигаматжанович

Мать ребёнка: Масагутова Минзада

Смерть
Неизвестно

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