Масагутов Бадертдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масагутов Нурулла Бадертдинович
Мать ребёнка: Масагутова Минзада
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: Игдисанова (Масагутова) Рхия Бадретдиновна
Мать ребёнка: Масагутова Минзада
Рождение ребёнка
1912
Сын: Масагутов Хамза Нигаматжанович
Мать ребёнка: Масагутова Минзада
Смерть
Неизвестно