Гуров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуров Федор

Гуров Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1857 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гуров Иван

Мать: Гурова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова ?

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: Соломадина (Гурова) Ксения

Мать ребёнка: Гурова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Гурова) ?

Мать ребёнка: Гурова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Гурова) ?

Мать ребёнка: Гурова ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.