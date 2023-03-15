Гуров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Гуров Иван
Мать: Гурова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова ?
Рождение ребёнка
25.01.1904
Дочь: Соломадина (Гурова) Ксения
Мать ребёнка: Гурова ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Гурова) ?
Мать ребёнка: Гурова ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Гурова) ?
Мать ребёнка: Гурова ?
Смерть
Неизвестно