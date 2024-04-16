Алиев Дадаш Алиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алиев Али
Мать: Алиева Хейранса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна
Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мина Дадашевна
Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова (Алиева) Суна Дадашевна
Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Ахад Дадашевич
Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азамят
Рождение ребёнка
15.11.1939
Сын: Алиев Гудратдин Дадашевич
Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Смерть
Неизвестно