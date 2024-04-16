Алиев Дадаш Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Дадаш Алиевич

Алиев Дадаш Алиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Али

Мать: Алиева Хейранса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихахмедова (Алиева) Хейранса Дадашевна

Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мина Дадашевна

Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова (Алиева) Суна Дадашевна

Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Ахад Дадашевич

Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азамят

Рождение ребёнка
15.11.1939

Сын: Алиев Гудратдин Дадашевич

Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Алиев Генджалы Дадашевич

Мать ребёнка: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.