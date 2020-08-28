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Василенко Руслана Алексеевна
Василенко Руслана Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2020
Пол
Женский
Отец
Василенко Алексей Николаевич
1986 г.р.
Мать
Василенко Наталья Алексеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2020
Отец:
Василенко Алексей Николаевич
Мать:
Василенко Наталья Алексеевна
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