Крисальный Андрей Николаевич 02.04.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Крисальный Андрей Николаевич

Автор
АК
Крисальная А.

мужской, родился 02.04.1973

Мать
Крисальная (Калениченко) Раиса Федоровна14.10.1943 г.р.
Отец
Крисальный Николай КонстантиновичНеизвестно г.р.
Супруги
Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна31.01.1973 г.р.
Дети
Крисальный Олег Николаевич15.09.1993 г.р.
Крисальная Алина Андреевна15.08.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1973

Отец: Крисальный Николай Константинович

Мать: Крисальная (Калениченко) Раиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
15.09.1993

Сын: Крисальный Олег Николаевич

Мать ребёнка: Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.2002

Дочь: Крисальная Алина Андреевна

Мать ребёнка: Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна

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