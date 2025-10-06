Крисальный Андрей Николаевич
мужской, родился 02.04.1973
МатьКрисальная (Калениченко) Раиса Федоровна14.10.1943 г.р.
ОтецКрисальный Николай КонстантиновичНеизвестно г.р.
Супруги
Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна31.01.1973 г.р.
Дети
Крисальный Олег Николаевич15.09.1993 г.р.
Крисальная Алина Андреевна15.08.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1993
Сын: Крисальный Олег Николаевич
Мать ребёнка: Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна
Рождение ребёнка
15.08.2002
Дочь: Крисальная Алина Андреевна
Мать ребёнка: Крисальная (Боровицкая) Лилия Владимировна