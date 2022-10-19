Корниенко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корягин Виктор

Мать: Корягина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Андрей

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