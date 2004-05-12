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Скворцова Варвара Александровна
Скворцова Варвара Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2004
Пол
Женский
Отец
Скворцов Александр Владимирович
1965 г.р.
Мать
Скворцова (Гаврилова) Ольга Гавриловна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2004
Отец:
Скворцов Александр Владимирович
Мать:
Скворцова Ольга Гавриловна
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