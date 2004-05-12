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Скворцова Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2004

Отец: Скворцов Александр Владимирович

Мать: Скворцова Ольга Гавриловна

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