Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1935
Дата смерти15.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1935
Рождение ребёнка
01.02.1960
Дочь: Садретдинова Дания Салимхановна
Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович
Рождение ребёнка
01.03.1962
Дочь: Саитова Садретдинова Кадрия Салимхановна
Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович
Рождение ребёнка
03.07.1965
Сын: Садретдинов Солтан Салимханович
Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович
Рождение ребёнка
28.11.1967
Дочь: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна
Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович
Рождение ребёнка
13.10.1970
Сын: Садретдинов Сагит Салимханович
Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович
Смерть
15.03.2016