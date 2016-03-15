Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1935

Дата смерти

15.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1935

Отец: Гатауллин Аглулла Гатауллович

Мать: Хэйретдинова Рэхимэ Хэйретдиновна

Рождение ребёнка
01.02.1960

Дочь: Садретдинова Дания Салимхановна

Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович

Рождение ребёнка
01.03.1962

Дочь: Саитова Садретдинова Кадрия Салимхановна

Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович

Рождение ребёнка
03.07.1965

Сын: Садретдинов Солтан Салимханович

Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович

Рождение ребёнка
28.11.1967

Дочь: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна

Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович

Рождение ребёнка
13.10.1970

Сын: Садретдинов Сагит Салимханович

Отец ребёнка: Садретдинов Салимхан Садретдинович

Смерть
15.03.2016

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