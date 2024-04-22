Рогов Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рогова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Рогова Нина Завилейская Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова Ольга Яковлевна
Курилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Ольга Яковлевна
Смерть
1979