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Рогов Иван Борисович

Место рождения

Наумиха, Долысская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1923

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Рогов Борис Васильевич

Мать: Евгения Федосеевна Феодосьевна

Наумиха, Долысская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рогова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Рогова Нина Завилейская Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова Ольга Яковлевна

Курилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Ольга Яковлевна

Смерть
1979
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