Янушкевич Николай Иосифович
Место рожденияМинская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Янушкевич Иосиф Григорьевич
Минская губерния
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Янушкевич Христиния Николаевна
Минская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Янушкевич Христиния Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Дочь: Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Янушкевич Христиния Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1905 ст.
Сын: Янушкевич Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Янушкевич Христиния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно