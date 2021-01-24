Шолинян Сероп Артакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолинян Сероп Артакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2021

Отец: Шолинян Артак Вардгесович

Мать: Бекларян Юлия

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