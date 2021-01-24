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Шолинян Сероп Артакович
Шолинян Сероп Артакович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2021
Пол
Мужской
Отец
Шолинян Артак Вардгесович
1981 г.р.
Мать
Бекларян Юлия
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2021
Отец:
Шолинян Артак Вардгесович
Мать:
Бекларян Юлия
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