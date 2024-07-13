Шевченко не знаю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Николай
Мать ребёнка: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Дмитрий
Мать ребёнка: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно