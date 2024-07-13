Шевченко не знаю Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко не знаю

Шевченко не знаю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Николай

Мать ребёнка: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Дмитрий

Мать ребёнка: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Бондаренко) Оксана Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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