Новожилов Фeдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новожилова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермилина (Новожилова) Тоня Антонина
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородулина (Новожилова) Екатерина
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожилов Сергей
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина
Рождение ребёнка
02.01.1924
Дочь: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина
Смерть
Неизвестно