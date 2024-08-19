Новожилов Фeдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Фeдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермилина (Новожилова) Тоня Антонина

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородулина (Новожилова) Екатерина

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Сергей

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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