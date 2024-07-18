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Сергей Никифорович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

28.09.1865

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865

Отец: Никифор Андреевич

Мать: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
08.07.1889

Жена: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Рождение ребёнка
25.02.1893

Сын: Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Авдотья Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Порфирий Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1909

Дочь: Иустина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1912

Сын: Ефрем Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Смерть
После 1912

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