Сергей Никифорович
Место рождения
Дата рождения28.09.1865
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865
Бракосочетание
08.07.1889
Рождение ребёнка
25.02.1893
Сын: Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Филипп Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Авдотья Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
16.02.1907
Сын: Порфирий Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
25.09.1909
Дочь: Иустина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Рождение ребёнка
18.01.1912
Сын: Ефрем Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Смерть
После 1912