Крутикова (Иванова) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Иванова) Надежда Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959

Отец: Иванов Фёдор Павлович

Мать: Иванова Нинель Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.05.?

Дочь: Кузеванова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Крутиков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1980

Дочь: Папина (Крутикова) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Крутиков Владимир Иванович

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