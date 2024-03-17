Крутикова (Иванова) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1959
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959
Отец: Иванов Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.?
Дочь: Кузеванова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Крутиков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1980
Дочь: Папина (Крутикова) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Крутиков Владимир Иванович