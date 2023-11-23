Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Воскресенский Александр Алексеев

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Спасский Петр Алексеев

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ушаков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов

Ушаков Василий Алексеевич (1823 — ?) Родился в семье священника Воскресенской церкви г.РомановБорисоглебска Алексея Ушакова. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в 18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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