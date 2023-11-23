Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Воскресенский Александр Алексеев
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ушаков Алексей Иоаннов
Ушаков Василий Алексеевич (1823 — ?) Родился в семье священника Воскресенской церкви г.РомановБорисоглебска Алексея Ушакова. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в 18... Показать все
Смерть
Неизвестно