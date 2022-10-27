Петрова Валентина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.10.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Юрий Валентинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионова Алина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.10.2022