Петрова Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Валентина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.10.2022

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Юрий Валентинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионова Алина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.10.2022

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