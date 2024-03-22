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Коновалов Никита

Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Иван

Мать: Коновалова Марфа

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Прокопий

Мать ребёнка: Коновалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил

Мать ребёнка: Коновалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова ?

Смерть
Неизвестно
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