Фома Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиДо 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Степанида Фомина
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Елизавета Фомина
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Агафья Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Евдоким Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Смерть
До 1749