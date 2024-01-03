Фома Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

До 1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1675 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Степанида Фомина

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Елизавета Фомина

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Агафья Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Евдоким Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Смерть
До 1749

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