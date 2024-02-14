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Федосов Иван Васильевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1889

Жена: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна

Рождение ребёнка
16.03.1891

Дочь: (Федосова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.02.1894

Сын: Федосов Захарий Иванович

Мать ребёнка: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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