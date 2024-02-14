Федосов Иван Васильевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1889
Рождение ребёнка
16.03.1891
Дочь: (Федосова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.02.1894
Мать ребёнка: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна
Смерть
Неизвестно