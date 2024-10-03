Агафья Дементьева Около 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Дементьева

Место рождения

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1752 г.р.
1759 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Дементий

Мать: не указана

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петров

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Калина Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Фирс Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Гаврино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Анурий Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Самойла Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Смерть
1780
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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