Агафья Дементьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1780
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Калина Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Фирс Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Анурий Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1759
Сын: Самойла Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Смерть
1780