Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения16.02.1877 ст.
Дата смерти18.10.1918
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
16.02.1877 ст.
Отец: Овечкин Пётр Федотов
МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 5об-6, №8)
Крещение
16.02.1877 ст.
Восприемница: того же дома родная мать отцу младенца Надежда Калинникова [бабушка]. МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 5об-6, №8)
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 208об-209, №8). Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Н... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.
Дочь: (Уракова) Валентина Андреева
Отец ребёнка: Ураков Андрей Федотов
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 43об-44, №9).
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Ураков Андрей Федотов
МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 352об-353, №80)
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.
Дочь: (Уракова) Лидия Андреева
Отец ребёнка: Ураков Андрей Федотов
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 175об-176, №24)
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.
Дочь: (Уракова) Юлия Андреева
Отец ребёнка: Ураков Андрей Федотов
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 358об-359, №49)
Рождение ребёнка
16.10.1918
Сын: Ураков Иван Андреев
Отец ребёнка: Ураков Андрей Федотов
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 109об-110. №79)
Смерть
18.10.1918
От родов (запись о возрасте утеряна из-за физического повреждения листа). Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 180об.-181 №51)
Похороны
20.10.1918
Погребена на приходском кладбище. Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 180об.-181 №51)