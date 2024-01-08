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Мещеряков Серафим Алексеевич

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Место рождения

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область

Дата рождения

14.03.1946

Дата смерти

08.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946

Отец: Мещеряков Алексей Иванович

Мать: Мещерякова Наталья Егоровна

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Бракосочетание
25.02.1973

Жена: Мещерякова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Мещерякова Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Мещерякова Вера Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.03.1980

Дочь: Горбачёва Ольга Серафимовна

Мать ребёнка: Мещерякова Вера Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
г. Хабаровск п. Горького
Смерть
08.01.2024
г. Хабаровск п. Горького
Причина смерти: болезнь
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