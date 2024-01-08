Мещеряков Серафим Алексеевич
Место рожденияд. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Дата рождения14.03.1946
Дата смерти08.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Бракосочетание
25.02.1973
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Мещерякова Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Мещерякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1980
Дочь: Горбачёва Ольга Серафимовна
Мать ребёнка: Мещерякова Вера Николаевна
Место жительства
Неизвестно
г. Хабаровск п. Горького
Смерть
08.01.2024
г. Хабаровск п. Горького
Причина смерти: болезнь