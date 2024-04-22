Фёкла Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Емельянов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Емельянов

Дьяково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Емельянов

Дьяково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Нстасья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Емельянов

Дьяково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Емельянов

Дьяково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Пётр Емельянов

Дьяково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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