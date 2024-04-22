Фёкла Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Емельянов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Емельянов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Емельянов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Нстасья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Емельянов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Емельянов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Пётр Емельянов
Смерть
Неизвестно