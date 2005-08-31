Джалилова Саният
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джалилов Андрей
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джалилова Сафинат
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
24.06.1961
Дочь: Джалилова Саляхат Джалиловна
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
24.06.1961
Дочь: Джалилова Саляхат Джалиловна
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
10.08.1963
Дочь: Джалилова Каминат Джалиловна
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
10.08.1963
Дочь: Джалилова Каминат Джалиловна
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Рождение ребёнка
1967
Сын: Джалилов Абдулмаджид
Отец ребёнка: Джалилов Джалил
Смерть
31.08.2005