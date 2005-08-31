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Джалилова Саният

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джалилов Магомедтагир

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джалилов Андрей

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джалилова Сафинат

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
24.06.1961

Дочь: Джалилова Саляхат Джалиловна

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
24.06.1961

Дочь: Джалилова Саляхат Джалиловна

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
10.08.1963

Дочь: Джалилова Каминат Джалиловна

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
10.08.1963

Дочь: Джалилова Каминат Джалиловна

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Рождение ребёнка
1967

Сын: Джалилов Абдулмаджид

Отец ребёнка: Джалилов Джалил

Смерть
31.08.2005

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