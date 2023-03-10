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Максим Иванов
Максим Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Иван Ефимов
1805 г.р.
Мать
Ульяна Маркелова
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Иван Ефимов
Мать:
Ульяна Маркелова
Смерть
1836
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