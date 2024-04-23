Зверева (Казанцева) Федора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Казанцева) Федора Федоровна

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Место рождения

с. Мокроусское, Петрокаменский р-н, Свердловская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Федор Лукич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Леонтий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
санитарка участковой больницы
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно

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