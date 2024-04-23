Зверева (Казанцева) Федора Федоровна
Место рожденияс. Мокроусское, Петрокаменский р-н, Свердловская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев Федор Лукич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка участковой больницы
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно