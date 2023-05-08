Грибанов Софрон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиОколо 1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Грибанов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1819
Сын: Грибанов Софрон Ефремович
Мать ребёнка: Грибанова Анна Васильевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1821