Грибанов Софрон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанов Софрон Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Около 1821

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Грибанов Кузьма Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1819

Сын: Грибанов Софрон Ефремович

Мать ребёнка: Грибанова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Анна Васильевна

Смерть
Около 1821
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