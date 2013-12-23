Машараева Бибикамал Альмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машараева Бибикамал Альмухаметовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1934

Дата смерти

23.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машараев Хидиятулла Хибатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машараева Насима Хидиятовна

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машараев Рафит Хидиятович

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машараев Ражаб Хидиятович

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
20.10.1952

Дочь: Сагитова (Машараева) Хасиба Хидиятовна

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
02.08.1956

Сын: Машараев Хабибулла Хидиятович

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
16.09.1958

Дочь: Хабибулина (Машараева) Мавжида Хидиятовна

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
02.09.1966

Сын: Машараев Салават Хидиятович

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Рождение ребёнка
14.07.1970

Сын: Машараев Зайнулла Хидиятович

Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович

Смерть
23.12.2013

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