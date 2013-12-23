Машараева Бибикамал Альмухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1934
Дата смерти23.12.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машараева Насима Хидиятовна
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машараев Рафит Хидиятович
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машараев Ражаб Хидиятович
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
20.10.1952
Дочь: Сагитова (Машараева) Хасиба Хидиятовна
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
02.08.1956
Сын: Машараев Хабибулла Хидиятович
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
16.09.1958
Дочь: Хабибулина (Машараева) Мавжида Хидиятовна
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
02.09.1966
Сын: Машараев Салават Хидиятович
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Рождение ребёнка
14.07.1970
Сын: Машараев Зайнулла Хидиятович
Отец ребёнка: Машараев Хидиятулла Хибатович
Смерть
23.12.2013