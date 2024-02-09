Коптяев пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1876
Мать ребёнка: Коптяева наталья
Рождение ребёнка
20.03.1876
Мать ребёнка: Коптяева наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптяева елена петровна
Мать ребёнка: Коптяева наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптяев александр петрович
Мать ребёнка: Коптяева наталья