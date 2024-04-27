Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Александрович

Мать ребёнка: (Ефимова) Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефимова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Никитина Валентина Александровна

Мать ребёнка: (Ефимова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Любимова Наталья Александровна

Мать ребёнка: (Ефимова) Зоя Александровна

Смерть
Неизвестно

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