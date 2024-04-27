Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Ефимова) Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Никитина Валентина Александровна
Мать ребёнка: (Ефимова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Любимова Наталья Александровна
Мать ребёнка: (Ефимова) Зоя Александровна
Смерть
Неизвестно