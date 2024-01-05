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Красикова Татьяна Улан Удэ Ивановна
Красикова Татьяна Улан Удэ Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Красиков Иван Александрович
1926 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Красиков Иван Александрович
Мать: не указана
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