Семенюта Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюта Иван Петрович

Семенюта Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюта Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюта Александр Иванович

Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюта-Виноградова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черногор-Семенюта Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Семенюта-Журба Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.