Семенюта Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюта Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюта Александр Иванович
Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюта-Виноградова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Семенюта-Журба Анна Ивановна
Мать ребёнка: Черногор-Семенюта Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно