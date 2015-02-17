Филин Кирилл Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Кирилл Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2015

Отец: не указан

Мать: Филина Ектерина Ростиславовна

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