Бондаренко (Самитска) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Самитска) Мария Васильевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

21.04.1928

Дата смерти

05.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1953

Сын: Бондаренко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Пустовойтов Василий

Орджоникидзевский р-н Ташкентской обл.
Рождение ребёнка
?.10.1968

Дочь: Бондаренко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

город Янгиер, Сырдарьинская область, республика Узбекистан
Смерть
05.02.2011
Тургиново, Калининский муниципальный район, Тверская область
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