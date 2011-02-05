Бондаренко (Самитска) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1928
Дата смерти05.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928
Рождение ребёнка
07.06.1953
Сын: Бондаренко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Пустовойтов Василий
Орджоникидзевский р-н Ташкентской обл.
Рождение ребёнка
?.10.1968
Дочь: Бондаренко Татьяна Васильевна
город Янгиер, Сырдарьинская область, республика Узбекистан
Смерть
05.02.2011
Тургиново, Калининский муниципальный район, Тверская область