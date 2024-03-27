Табаев Сайфулла
Место рожденияд.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Рахимова Марфуга Сайфулловна
Мать ребёнка: Табаева Фарзана
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1906
Сын: Табаев Зиннатулла Сайфуллович
Мать ребёнка: Табаева Фарзана
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР