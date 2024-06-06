Сахаров Яков Иванович
мужской, родился 1852, Пинега
умер 1906, г.Онега
МатьСахарова Анна ИвановнаВычислено 1817 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Сахаров Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна
Сын: Сахаров Александр
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна
Жена: не указана
Жена: не указана
Сын: Сахаров Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна
Сын: Сахаров Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна
Дочь: Драчкова (Сахарова) Мария Яковлевич
Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна
Дочь: Маслинская (Сахарова) Ульяна Яковлевич
Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна
Сын: Сахаров Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна
Дочь: Соткова (Сахарова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна
Дочь: Спирова (Сахарова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна