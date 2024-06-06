Сахаров Яков Иванович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Сахаров Яков Иванович

Автор
ЕК
Карачарова Е.

мужской, родился 1852, Пинега

умер 1906, г.Онега

Отец
Сахаров Иван незаконнорожденный , записан как Дмитриевич1821 г.р.
Мать
Сахарова Анна ИвановнаВычислено 1817 г.р.
Супруги
Сахарова Махаева Стефанида Петровна1842 г.р.
Дети
Сахаров Александр Яковлевич1872 г.р.
Сахаров Федор Яковлевич1875 г.р.
Показать еще 11
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сахаров Иван незаконнорожденный , записан как Дмитриевич

Мать: Сахарова Анна Ивановна

Пинега

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Александр

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

г.Онега

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сахаров Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сахаров Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сахаров Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Драчкова (Сахарова) Мария Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Маслинская (Сахарова) Ульяна Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сахаров Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Махаева Стефанида Петровна

г.Онега

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сахаров Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сахаров Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Соткова (Сахарова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Спирова (Сахарова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Сахарова Нефедова Татьяна Петровна

г.Онега

Смерть
1906
г.Онега

Похороны
Неизвестно
г. Онега

Мы используем куки для улучшения работы сайта.