Крайнов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Рождение ребёнка
16.04.1946
Сын: Крайнов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 01.12.1948
Жена: скрыто настройками приватности