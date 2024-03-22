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Кайманова (Волыгина) Татьяна Алексеевна
Кайманова (Волыгина) Татьяна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
17.03.1990
Пол
Женский
Отец
Волыгин Алексей Анатольевич
Мать
Волынская Лариса Евгеньевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1990
Отец:
Волыгин Алексей Анатольевич
Мать:
Волынская Лариса Евгеньевна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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