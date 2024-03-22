Кайманова (Волыгина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайманова (Волыгина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

17.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1990

Отец: Волыгин Алексей Анатольевич

Мать: Волынская Лариса Евгеньевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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