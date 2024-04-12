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Пелагея Ефимовна

Место рождения

Соболевка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Соболевка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.01.1871 ст.

Муж: Чурючков Михаил Пименович

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ ГАКО. Ф. 33. Оп. 6. Д. 968. Л. 763 ( за № 13 )
Рождение ребёнка
15.05.1880 ст.

Сын: Чурючков Сидор Михайлович

Отец ребёнка: Чурючков Михаил Пименович

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ ГАКО Ф. 33. Оп. 6. Д. 991. Л. 668 ( за № 25 )
Рождение ребёнка
04.05.1881 ст.

Сын: Чурючков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чурючков Михаил Пименович

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ ГАКО. Ф. 33. Оп. 6. Д. 993. Л. 383 ( за № 10)
Рождение ребёнка
01.01.1884 ст.

Сын: Чурючков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чурючков Михаил Пименович

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ ГАКО. Ф. 33 Оп. 6. Д. 999. Л. 727 ( за № 1 )
Смерть
Неизвестно
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