Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1871 ст.
ГКУ ГАКО. Ф. 33. Оп. 6. Д. 968. Л. 763 ( за № 13 )
Рождение ребёнка
15.05.1880 ст.
Сын: Чурючков Сидор Михайлович
Отец ребёнка: Чурючков Михаил Пименович
ГКУ ГАКО Ф. 33. Оп. 6. Д. 991. Л. 668 ( за № 25 )
Рождение ребёнка
04.05.1881 ст.
Сын: Чурючков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чурючков Михаил Пименович
ГКУ ГАКО. Ф. 33. Оп. 6. Д. 993. Л. 383 ( за № 10)
Рождение ребёнка
01.01.1884 ст.
Сын: Чурючков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чурючков Михаил Пименович
ГКУ ГАКО. Ф. 33 Оп. 6. Д. 999. Л. 727 ( за № 1 )
Смерть
Неизвестно