Чурин Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.06.1976
Дата смерти16.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
19.01.2000
Дочь: Чурин Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.2006
Мать ребёнка: Ермакова Анна Владимировна
Смерть
16.09.2019