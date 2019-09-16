Чурин Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурин Иван Владимирович

Чурин Иван Владимирович

Место рождения

Тында, город Тында, Амурская область

Дата рождения

12.06.1976

Дата смерти

16.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.2000

Дочь: Чурин Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.2006

Сын: Чурин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Ермакова Анна Владимировна

Тында, город Тында, Амурская область
Смерть
16.09.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.