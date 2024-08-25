Васильева Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

на 01.04.1834 г. 28 лет [1806] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#176
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Лаврентий Федоров

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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