Васильева Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
на 01.04.1834 г. 28 лет [1806] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#176
Бракосочетание
Неизвестно
Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно