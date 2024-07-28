Чайка Мария Никитична
Место рожденияНовосёловка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыза Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Зыза Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыза Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Зыза Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зызка Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Зыза Захар
Родилась ранее 1922. Жила в Раздольном
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыза Захар
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зыза Александра Захаровна
Отец ребёнка: Зыза Захар
Смерть
Неизвестно