Осколкова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Осколков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Осколков Яков Степанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 Михаилу по документу 35 лет
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Осколков Яков Степанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 по этому документу Зотию - 30 лет в 1772 году
Смерть
Неизвестно