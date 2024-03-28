Осколкова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Яков Степанович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Осколков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Осколков Яков Степанович

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 Михаилу по документу 35 лет
Рождение ребёнка
1742

Сын: Осколков Зотий Яковлевич

Отец ребёнка: Осколков Яков Степанович

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 по этому документу Зотию - 30 лет в 1772 году
Смерть
Неизвестно

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