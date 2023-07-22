Назимов Алексей Засимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимов Алексей Засимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Назимов Засим Михайлович

Мать: Назимова Любовь

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