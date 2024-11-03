Меркулов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Меркулов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Меркулова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Меркулова (Барышникова) Татьяна Архиповна
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.
Дочь: (Меркулова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Меркулова (Барышникова) Татьяна Архиповна
Смерть
Неизвестно