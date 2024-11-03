Меркулов Иван Васильевич Около 1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркулов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Меркулов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Меркулова И.В. ?

Бракосочетание
13.11.1911 ст.

Жена: Меркулова (Барышникова) Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Меркулова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Меркулова (Барышникова) Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.

Дочь: (Меркулова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Меркулова (Барышникова) Татьяна Архиповна

Смерть
Неизвестно

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