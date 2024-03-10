Пичугина (Ожгихина) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Ожгихина) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичугин Дмитрий Конанович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Пичугин Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пичугин Дмитрий Конанович

Юговское, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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