Пичугина (Ожгихина) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Пичугин Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пичугин Дмитрий Конанович
Юговское, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно